Madre y padrastro enviados a la cárcel por muerte de menor en Cotoca

La madre y el padrastro de un bebé de 1 año y 4 meses fueron enviados a la cárcel con detención preventiva de 180 días, acusados del delito de infanticidio. La medida se tomó tras la audiencia cautelar realizada este domingo en el municipio de Cotoca.

Según el fiscal del caso, el menor llegó al Centro de Salud El Carmen ya sin vida y con múltiples signos de violencia.

“El certificado médico forense determinó traumatismo cráneoencefálico, hematoma subaracnoideo y lesiones en los nervios de la cabeza, lo que indica que el menor recibió golpes severos”, explicó el representante del Ministerio Público.

El fiscal agregó que los elementos presentados para la audiencia incluyeron el acta de autopsia, fotografías y declaraciones de testigos, los cuales confirmaron que el menor sufrió violencia antes de su muerte. Además, se investiga si el niño habría sido víctima de maltrato en ocasiones anteriores.

El personal médico que atendió al infante fue quien dio aviso a la Policía, iniciando el proceso legal. Los acusados fueron trasladados al penal de Palmasola, donde permanecerán bajo detención preventiva mientras continúa la investigación.

El fiscal también indicó que el papá biológico del menor está siendo informado del caso y se espera su llegada a Santa Cruz para seguir de cerca el desarrollo del proceso. Este caso de infanticidio aumenta a 12 la cifra de menores fallecidos por violencia en Bolivia durante el año, causando conmoción en la población.

