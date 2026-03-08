Presunto infanticidio en Cotoca: Autopsia revela signos de violencia en menor de 1 año

La muerte de un bebé de un año y cuatro meses en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, es investigada como un presunto caso de infanticidio luego de que la autopsia médico legal revelara signos de violencia en el cuerpo del menor.

El niño fue llevado sin vida al Centro de Salud El Carmen por sus familiares, quienes inicialmente indicaron al personal médico que el menor habría caído de la cama mientras ellos no se encontraban en el lugar.

Sin embargo, durante la revisión médica, los profesionales de salud detectaron indicios de maltrato físico, lo que motivó la inmediata notificación a la Policía y a la Defensoría de la Niñez.

El fiscal asignado al caso en Cotoca informó que el examen forense determinó la presencia de varios golpes y signos de violencia en el cuerpo del menor, elementos que no coinciden con la versión inicial proporcionada por los padres.

“De acuerdo con el certificado médico forense, el menor presenta múltiples lesiones compatibles con agresiones físicas, por lo que se abrió una investigación por el delito de infanticidio”, señaló el fiscal.

Tras conocerse el resultado de la autopsia, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del niño y establecer responsabilidades.

Mientras avanzan las indagaciones, la madre del menor y su pareja —quien sería el padrastro del bebé— permanecen en dependencias policiales, a la espera de que un juez cautelar defina su situación jurídica.

La Fiscalía también investiga si el menor habría sido víctima de episodios previos de violencia dentro del entorno familiar.

