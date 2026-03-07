Intervienen lenocinio clandestino en La Paz; decomisan Bs 28 mil y bebidas sin registro

La Policía Boliviana en coordinación con el Ministerio Público y la Alcaldía de La Paz intervino en la madrugada de este sábado un lenocinio clandestino denominado "La Diosa", ubicado en la zona de Miraflores. El local operaba sin licencia de funcionamiento y con irregularidades en la venta de bebidas alcohólicas.

La intendente Andrea Ascarrunz informó que durante el operativo se incautó aproximadamente 909 bebidas alcohólicas sin registro sanitario y otras prohibidas para la venta.

El jefe de la División Trata y Tráfico de Personas, William Calderón, explicó que la operación fue parte de un plan coordinado de la Dirección de Trata y Tráfico de Personas. “Hemos intervenido el lenocinio La Diosa, que no contaba con licencia de funcionamiento”, aseguró.

Durante la inspección, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) identificó ganancias ilícitas por 28.800 bolivianos. Dos personas fueron arrestadas y serán derivadas a la División de Legitimación de Ganancias Ilícitas para responder ante el Ministerio Público.

La intervención refuerza los controles municipales y policiales contra locales clandestinos y actividades ilegales que afectan la seguridad y el orden en la ciudad.

