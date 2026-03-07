Intervienen lenocinio clandestino en La Paz; decomisan Bs 28 mil y bebidas sin registro

Durante la inspección, la Felcc identificó ganancias ilícitas por 28.800 bolivianos. Dos personas fueron arrestadas y serán derivadas a la División de Legitimación de Ganancias Ilícitas para responder ante el Ministerio Público.
07/03/2026 16:04
La Policía Boliviana en coordinación con el Ministerio Público y la Alcaldía de La Paz intervino en la madrugada de este sábado un lenocinio clandestino denominado "La Diosa", ubicado en la zona de Miraflores. El local operaba sin licencia de funcionamiento y con irregularidades en la venta de bebidas alcohólicas.
La intendente Andrea Ascarrunz informó que durante el operativo se incautó aproximadamente 909 bebidas alcohólicas sin registro sanitario y otras prohibidas para la venta.
Durante la inspección, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) identificó ganancias ilícitas por 28.800 bolivianos. Dos personas fueron arrestadas y serán derivadas a la División de Legitimación de Ganancias Ilícitas para responder ante el Ministerio Público.
La intervención refuerza los controles municipales y policiales contra locales clandestinos y actividades ilegales que afectan la seguridad y el orden en la ciudad.
