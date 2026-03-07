TEMAS DE HOY:
Policial

Alarma en Bolivia: 30 crímenes contra mujeres y niños en poco más de dos meses

Los departamentos con mayor incidencia son La Paz en feminicidios y Cochabamba en infanticidios. El caso más reciente y conmocionante en Cochabamba involucró la muerte de cinco niños y su madre.

Cristina Cotari

07/03/2026 15:00

Bolivia

Bolivia reportó 19 casos de feminicidio y 11 de infanticidio entre el 1 de enero y el 5 de marzo de este año, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, según datos difundidos por la agencia estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).

La autoridad precisó que los departamentos con mayores índices son La Paz en feminicidios y Cochabamba en infanticidios.

“En La Paz y Cochabamba respectivamente es donde existen los más altos índices tanto de feminicidios en La Paz e infanticidios en Cochabamba”, señaló Mariaca en conferencia de prensa.

El último caso que conmocionó a la población cochabambina fue la muerte de cinco niños y su madre. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer habría dado a los menores una sustancia tóxica y posteriormente se quitó la vida.

Mariaca también destacó que las investigaciones en casos de feminicidio alcanzan un 90% de efectividad, ya que en la mayoría de los hechos los presuntos autores se encuentran con detención preventiva y en otros ya se dictaron sentencias condenatorias de 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Según los datos de la Fiscalía, de los 19 feminicidios registrados en el país, nueve ocurrieron en La Paz, tres en Oruro, dos en Santa Cruz, dos en Cochabamba, uno en Beni, uno en Potosí y uno en Tarija. Los departamentos de Pando y Chuquisaca no reportan casos.

En el mismo periodo se registraron 11 infanticidios: seis en Cochabamba, dos en Santa Cruz, uno en La Paz, uno en Chuquisaca y uno en Potosí. En Beni, Tarija y Pando no se reportaron casos de este delito.

