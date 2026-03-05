Despiden a Maribel en La Paz y claman justicia por su feminicidio

En la sede social de la zona de Poqueni, el dolor y la consternación marcaron la despedida de Maribel, víctima del más reciente feminicidio registrado en el departamento de La Paz.

Familiares, vecinos y amigos se congregaron para darle el último adiós, mientras elevaron un pedido urgente de justicia a las autoridades.

Entre lágrimas, una familiar expresó el profundo pesar que embarga a quienes la conocieron.

“Es muy lamentable y doloroso todo lo que estamos pasando en este momento. Maribel, una mujer buena, luchadora, joven, alegre. Todo el mundo amaba a Maribel y la quería por su hermoso carácter”, manifestó.

Niños quedan en la orfandad

La tragedia deja en situación de orfandad a sus hijos pequeños, quienes —según relataron sus allegados— ya habían perdido a su padre hace aproximadamente tres años a causa de una enfermedad oncológica.

“¿Qué va a ser de los niños? Ellos habían perdido a su papá hace unos tres años, fallecido en cáncer. Ahora también pierden a su mamá”, lamentó una familiar.

Pedido de justicia

Durante el velorio, el clamor de los familiares fue directo hacia las autoridades policiales y judiciales, para que se capture al responsable y el caso sea esclarecido.

El feminicidio de Maribel eleva la cifra de casos en el departamento y vuelve a poner en debate la violencia contra las mujeres en el país.

Mientras tanto, el dolor de la familia se mezcla con una exigencia clara: que el responsable sea encontrado y procesado conforme a la ley.

