Ley en Bolivia prevé bono de Bs 600 y apoyo integral para huérfanos por feminicidio

La Defensoría del Pueblo informó este jueves que la Ley 1680, promulgada en noviembre de 2025 y su reglamento, busca garantizar una protección integral para niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos tras casos de feminicidio en Bolivia. El reglamento de esta normativa ya fue presentado al Órgano Ejecutivo y se espera que entre en vigencia mediante un decreto supremo en las próximas semanas.

El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, explicó que esta ley fue impulsada desde el año 2019 con el objetivo de brindar atención y apoyo a este sector vulnerable de la población. Según detalló, la reglamentación contempla medidas económicas, sociales y psicológicas para asegurar el bienestar de los menores afectados.

“Desde aproximadamente el año 2019 la Defensoría del Pueblo ha estado impulsando un proyecto de ley vinculado a la protección de huérfanos víctimas de feminicidio. Afortunadamente, el 5 de noviembre de 2025 se puso en vigencia esta ley”, señaló Callisaya.

Entre los beneficios previstos se encuentra un bono mensual aproximado de Bs 600, que podrá otorgarse de manera provisional durante el proceso de investigación del feminicidio o de forma definitiva una vez que exista una sentencia condenatoria.

“Puede ser que el monto no cubra todas las necesidades básicas, pero lo importante es el enfoque integral del reglamento, que también contempla acceso preferente a educación, salud y atención psicosocial”, explicó la autoridad.

La normativa también establece un paquete alimentario para menores de cinco años, preferencia para el acogimiento por la familia ampliada antes que la institucionalización y la creación de equipos multidisciplinarios itinerantes que brindarán apoyo psicológico y social a los menores.

Asimismo, el defensor indicó que el beneficio económico podrá extenderse hasta la mayoría de edad y hasta los 25 años en caso de que el beneficiario continúe estudios de formación profesional.

Para garantizar la correcta identificación de los beneficiarios, se implementará un registro específico dentro del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA), que permitirá contabilizar a los menores afectados y generar políticas públicas para su protección.

Según datos preliminares, en el primer trimestre del año se registraron 18 casos de feminicidio, lo que deja al menos 19 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad y casi 1.000 desde la tipificación del feminicidio en 2014.

