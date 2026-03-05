El Pueblito cerrará el Carnaval de la Concordia con música, danzas y gastronomía

Este fin de semana se realizará el cierre del Carnaval de la Concordia en Cochabamba con una jornada festiva en la plaza de El Pueblito, ubicada en la OTB Tupuraya del Distrito 12, donde se reunirán fraternidades, artistas y familias para despedir las celebraciones carnavaleras.

Las actividades comenzarán el domingo desde las 09:00 y se extenderán hasta las 16:00. Durante la jornada se presentarán fraternidades de danzas tradicionales como tinkus y caporales, que ofrecerán demostraciones coreográficas a partir de las 12:00.

El ingreso de las fraternidades está previsto desde las 13:00, cuando comenzará el desfile con una variedad de grupos folklóricos que llenarán de música y color este espacio cultural.

El evento también incluirá una exposición de bicicletas clásicas, una actividad pensada para recordar y rescatar tradiciones del pasado, además de conciertos dirigidos especialmente al público joven.

Los organizadores señalaron que la actividad busca rescatar costumbres antiguas y ofrecer un espacio de encuentro familiar. Como parte de la jornada, tampoco faltará la gastronomía típica para los visitantes.

Además, el público podrá disfrutar de la presentación de reconocidos artistas, entre ellos la cantante folklórica Betty Veizaga, quien será parte del espectáculo musical.

El ingreso al evento será gratuito y los organizadores invitaron a la población a participar de esta actividad cultural que pondrá el broche final al Carnaval de la Concordia 2026 en Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play