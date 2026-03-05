¿Qué son los aditivos para gasolina? Experto explica su función

Los aditivos son compuestos químicos diseñados para mejorar características específicas de la gasolina, como el octanaje, la combustión y la limpieza del motor. El director de la carrera de Ingeniería Mecánica de la UMSA, Jaime Sánchez, explicó técnicamente qué son estos compuestos y cuál es su verdadero rol dentro del combustible.

“Todos los aditivos son mejoradores de una gasolina que ya tiene calidad. Si no tiene calidad la gasolina hay que ver cuáles son las desviaciones para compensar esas deficiencias”, explicó el especialista.

Desde el punto de vista químico, dijo que los aditivos son sustancias que se agregan en pequeñas proporciones a la gasolina para optimizar propiedades específicas. No constituyen el combustible en sí, sino que actúan como complementos que corrigen o potencian determinados parámetros técnicos.

Sánchez detalló que existen cuatro grandes grupos de aditivos.

“Unos son mejoradores del octanaje, son oxigenantes para mejorar la combustión, son detergentes para limpiar y son estabilizantes para mantener la gasolina estable y evitar que se oxide”, precisó.

Explicó que los mejoradores de octanaje incrementan la capacidad del combustible para resistir la detonación prematura dentro del motor, lo que reduce el golpeteo y protege componentes internos. Los oxigenantes favorecen una combustión más eficiente al incorporar oxígeno en la mezcla, lo que puede mejorar el rendimiento y reducir ciertas emisiones.

En tanto, los detergentes ayudan a limpiar inyectores, válvulas y cámaras de combustión, evitando la acumulación de residuos que afectan el desempeño del motor.

Finalmente, los estabilizantes previenen la degradación química del combustible durante el almacenamiento, evitando la oxidación y la formación de sedimentos.

Sin embargo, el experto advirtió que la aplicación de aditivos debe basarse en un diagnóstico técnico previo.

