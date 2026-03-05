Bolivia Carbon Forum analiza oportunidades del mercado de carbono

Este 5 de marzo se desarrolla el Bolivia Carbon Forum, una iniciativa impulsada por Fundares y MÉXICO2 que reúne a expertos internacionales, actores financieros y representantes del sector productivo para analizar las nuevas dinámicas del mercado regulado y voluntario de carbono.

El encuentro busca profundizar el debate técnico sobre los créditos de carbono, un mecanismo que certifica la reducción, captura o evitación de una tonelada de dióxido de carbono (CO₂) cuando se cumplen criterios como adicionalidad, trazabilidad, permanencia y transparencia.

Cuando estos estándares se respetan, los créditos adquieren valor ambiental y económico. En caso contrario, el mecanismo pierde credibilidad dentro del mercado internacional.

Bolivia ante una oportunidad climática

En este contexto, Bolivia enfrenta una coyuntura clave para desarrollar proyectos vinculados al carbono.

Con un importante patrimonio natural y sectores productivos en proceso de modernización, el país puede estructurar proyectos con estándares internacionales, acceder a financiamiento climático y fortalecer su presencia en cadenas de valor con exigencias ambientales.

Espacio técnico para el sector privado

El Bolivia Carbon Forum fue planteado como un espacio técnico de alto nivel orientado a mejorar la calidad del debate nacional y conectar al sector privado con tendencias regulatorias, metodologías y oportunidades de inversión vinculadas a la descarbonización.

El evento ha convocado a empresarios, académicos, estudiantes y representantes institucionales, reflejando el creciente interés por comprender el funcionamiento de los mercados de carbono.

En este proceso, Fundares, fundación creada por CAINCO, impulsa herramientas para promover la competitividad empresarial con enfoque de sostenibilidad.

Entre sus iniciativas se incluyen programas para medir la huella de carbono, diseñar planes de gestión ambiental, estructurar proyectos de reducción de emisiones y preparar a las empresas para participar en mercados de carbono con estándares internacionales.

El foro marca el inicio de una agenda orientada a fortalecer capacidades técnicas y explorar oportunidades de inversión vinculadas al financiamiento climático internacional.

