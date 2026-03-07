Tragedia en obra: albañil de 18 años muere tras caída desde el piso 15 en Cochabamba

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga la muerte de un joven albañil de 18 años, identificado como David Elías, tras caer desde el piso 15 hasta el 9 de un edificio en construcción en la calle México, en Cochabamba. El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 del jueves.

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, informó que el joven falleció aproximadamente a las 9:30 del viernes en la clínica Copacabana debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Otro trabajador de 22 años, que cayó junto a él, se encuentra hospitalizado tras ser sometido a cirugía por politraumatismos, fracturas múltiples y posible compromiso nervioso. La Policía realiza seguimiento a su evolución médica.

El personal policial realizó la verificación ocular y el registro del lugar del accidente, y se investigan las circunstancias del hecho, incluyendo si los albañiles contaban con los implementos de seguridad necesarios.

El accidente dejó como saldo un fallecido y un herido grave, mientras la Policía busca esclarecer las responsabilidades en este caso que conmocionó a la comunidad.

