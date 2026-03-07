“Habló de la grandeza del pueblo boliviano”: Paz destaca elogio de Trump en cumbre en EE.UU.

Desde la cumbre “Escudo de las Américas”, que se desarrolla en Miami, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, destacó el elogio realizado por el mandatario estadounidense Donald Trump al pueblo boliviano durante el encuentro internacional.

Paz afirmó que el reconocimiento no fue personal, sino un homenaje a la “grandeza del pueblo boliviano” y al papel que el país puede desempeñar en el futuro del continente.

“Me llenó de orgullo escuchar que eligió algo distinto: habló de ‘great people’. No habló de Rodrigo Paz, habló de la grandeza del pueblo boliviano”, señaló el mandatario en un comunicado.

El presidente remarcó que su objetivo es que en escenarios internacionales no se destaque solo a una persona, sino al país en su conjunto.

“No llegó solo un Presidente. Llegó Bolivia. Un país y un continente que son verdaderamente grandes”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la participación del país en este tipo de encuentros refleja un nuevo momento para Bolivia en el ámbito internacional.

“Después de la lucha, del esfuerzo y de la fuerza de todo un pueblo, Bolivia vuelve a sentarse en la mesa donde se discute el futuro del continente”, añadió.

La cumbre Escudo de las Américas, realizada en el estado de Florida, reunió a varios mandatarios latinoamericanos para abordar temas como seguridad regional, migración y lucha contra el crimen organizado.

Durante el encuentro, Donald Trump y una docena de líderes de América firmaron un acuerdo para conformar una coalición destinada a combatir a los cárteles del narcotráfico en la región.

