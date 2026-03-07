Trump dice que el régimen cubano está “en sus últimos momentos” y abre la puerta a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el gobierno de Cuba atraviesa una profunda crisis y aseguró que el régimen de la isla está “en sus últimos momentos de vida”, al tiempo que sostuvo que existe interés en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

Según informó la agencia de noticias ANSA, el mandatario realizó estas declaraciones durante un encuentro con líderes de América Latina, donde señaló que La Habana mantiene contactos con Washington para explorar un posible entendimiento.

“Cuba está negociando conmigo y con Marco Rubio. Cuba es un desastre: está en los últimos momentos de su vida tal como la conocemos. No tiene dinero ni petróleo”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense aseguró que, debido a la gravedad de la situación económica en la isla, un acuerdo podría concretarse con relativa facilidad. “Creo que se llegaría a un acuerdo muy fácilmente con Cuba”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte crisis económica en la isla caribeña, marcada por escasez de combustible, apagones frecuentes y dificultades en el abastecimiento de alimentos, factores que han incrementado el malestar social.

De acuerdo con ANSA, la economía cubana se ha deteriorado en los últimos años por la reducción del apoyo energético de aliados regionales, el endurecimiento de sanciones estadounidenses y la caída del turismo internacional.

Durante el mismo encuentro, Trump también se refirió a la situación política en Venezuela y elogió a su nueva dirigencia, además de abordar la lucha contra el narcotráfico en la región.

El mandatario sostuvo que los carteles de la droga tienen gran influencia en México y advirtió que esta situación representa un problema serio para Estados Unidos debido a la cercanía entre ambos países.

Mira la programación en Red Uno Play