Internacional

Intentaron protestar quemando neumáticos y terminaron heridos por el fuego

Silvia Sanchez

07/03/2026 13:21

Intentaron protestar quemando neumáticos y terminaron heridos por el fuego. Imagen captura.
Mundo

Escuchar esta nota

Momentos de tensión se vivieron frente a la Unidad Penal Nº1 de Paraná, donde familiares de un joven asesinado dentro del penal realizaron una protesta que terminó con dos personas heridas por quemaduras.

Los manifestantes llegaron hasta la puerta de la cárcel para exigir el esclarecimiento del crimen y reclamar que se difundan las imágenes de las cámaras de seguridad del momento del homicidio.

Durante la protesta, los familiares prendieron fuego a varios neumáticos como medida de presión y amenazaron con cortar la calle frente al penal.

Sin embargo, en medio de la quema, dos de los manifestantes sufrieron quemaduras, aparentemente al acercarse demasiado al fuego.

La situación generó mayor tensión cuando intervino la Policía, que utilizó balas de goma para dispersar a los manifestantes.

Los familiares del interno asesinado insisten en que el ataque ocurrió mientras los presos dormían y no durante una pelea, por lo que exigen que se publiquen las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido dentro del penal.

Video:.

 

