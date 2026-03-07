¡Subió! El dólar paralelo registra variaciones este sábado por la tarde

El dólar en el mercado paralelo registra este sábado por la tarde una leve subida en comparación con la cotización anterior, de acuerdo con datos de portales especializados.

El mercado cambiario informal inicia marzo con movimientos mínimos. Según el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,38 para la venta y Bs 9,41 para la compra.

Estas cifras reflejan una ligera subida frente a la mañana de este sábado, cuando el dólar paralelo se ubicaba en Bs 9,37 para la venta y Bs 9,39 para la compra, manteniendo un comportamiento de relativa estabilidad con una corrección a la baja.

Por su parte, el portal en tiempo real bolivianblue.net, que actualiza sus valores cada 15 minutos, reporta este lunes una cotización de Bs 9,42 para la compra y Bs 9,40 para la venta, con una brecha más ajustada en el tipo vendedor.

El mercado paralelo continúa siendo una referencia clave para transacciones fuera del sistema financiero oficial, con variaciones determinadas por la oferta y la demanda diaria.

