Policial

Rescatan el cuerpo de una mujer ahogada en el río de El Torno, Santa Cruz

La víctima había sido reportada como desaparecida hace dos días en la comunidad de Limoncitos. Hasta el momento, se desconocen las causas y circunstancias de su fallecimiento.

Cristina Cotari

07/03/2026 16:12

Rescatan el cuerpo de mujer ahogada en El Torno, Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

El cuerpo de una mujer de entre 40 y 45 años fue rescatado del río en el municipio de El Torno en el departamento de Santa Cruz, informó el teniente de la Dirección de Bomberos de la Policía, Jhonatan Camacho.

Según el reporte, la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) alertó al Comando Regional de la Policía sobre la presencia de una persona flotando en el río, por lo que la brigada de salvamento se constituyó inmediatamente al lugar y realizó la extracción del cuerpo.

La víctima había sido reportada como desaparecida hace dos días en la comunidad de Limoncitos.

Hasta el momento, se desconocen las causas y circunstancias de su fallecimiento, pero la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

Camacho recomendó a la población extremar precauciones durante esta época de lluvias, debido al incremento del caudal del río, que representa un riesgo para los vecinos.

