¿Investigarán a los pilotos del avión siniestrado? Esto dijo el fiscal General del Estado

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que los pilotos del avión que se accidentó el pasado 27 de febrero en la ciudad de El Alto serán investigados en el marco de las indagaciones que buscan esclarecer las causas del siniestro.

Mariaca explicó que el Ministerio Público analizará si los pilotos cumplían con las condiciones y requisitos necesarios para operar una aeronave de gran tamaño, así como si se siguieron todos los protocolos establecidos para su manejo.

“Hay que ver si fueron responsables o no en primer lugar, por ejemplo, los que conducían el avión, los pilotos. Hay que ver si cumplían o no con las características para poder llevar adelante una nave tan grande y que tiene ciertas características para poder manejar”, señaló la autoridad.

Asimismo, el fiscal general indicó que la investigación no se limitará únicamente a la tripulación, sino que también alcanzará a las personas que autorizaron el uso de la aeronave, considerando que se trata de un bien del Estado.

“Hay que investigar también a quienes ordenan que se pueda utilizar o no estos bienes que son del Estado. Es por eso el tipo penal de deterioro de bienes del Estado”, agregó.

La investigación se enmarca en el presunto delito de deterioro de bienes del Estado, mientras el Ministerio Público continúa recolectando información para determinar responsabilidades en el accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto.

