BCB: empresa proveedora repondrá los billetes dañados en el accidente aéreo

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) informó que los 17 millones de billetes que resultaron siniestrados tras el accidente aéreo ocurrido el pasado 27 de febrero en la ciudad de El Alto serán repuestos por la empresa proveedora, por lo que el hecho no afectará la distribución de efectivo en el país.

La autoridad explicó que el incidente involucró billetes correspondientes a la Serie B, pero aseguró que el sistema financiero continúa operando con normalidad debido a que el ente emisor cuenta con una amplia reserva de piezas en sus bóvedas.

“No ha generado ninguna dificultad en la distribución que normalmente nosotros hacemos de billetes nuevos al sistema financiero. Son 17 millones de piezas que han estado lamentablemente en el siniestro, pero nosotros tenemos en bóvedas del Banco Central más de 300 millones de piezas de esta serie para distribuir”, señaló.

El titular del BCB agregó que los billetes dañados serán recuperados mediante los seguros contratados por la empresa proveedora, que se encargará de reponer la misma cantidad de piezas, manteniendo las mismas características establecidas en el contrato original.

“Los 17 millones también los vamos a recuperar. ¿En qué sentido? Que la empresa proveedora, al ocurrir el siniestro con sus seguros, nos va a poder reponer la misma cantidad”, explicó.

Además, el Banco Central habilitó un aplicativo móvil que permitirá a la población verificar si los billetes que reciben pertenecen o no a la serie afectada, con el objetivo de brindar mayor seguridad en las transacciones.

“El aplicativo es muy sencillo, lo que ya es de uso de toda la población, y permite verificar si ahí está un billete válido o un billete no legal que es de esta serie”, indicó la autoridad.

Según datos manejados por la institución, más del 90% de la población cuenta con un teléfono celular, lo que facilitaría el uso de la herramienta digital para la verificación de billetes. No obstante, el presidente del BCB pidió comprensión a algunos sectores que podrían tener dificultades para utilizar la aplicación.

“Estamos conscientes y pedimos la comprensión de la ciudadanía de ciertos sectores que puedan verse afectados, tal vez personas de la tercera edad u otros grupos”, manifestó.

Con estas medidas, el Banco Central de Bolivia aseguró que la circulación de billetes continuará con normalidad y que la población contará con mecanismos sencillos para comprobar la autenticidad del dinero en circulación.

Mira la programación en Red Uno Play