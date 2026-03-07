Un estudio revela qué rasgo de personalidad es más común en los zurdos

Las personas zurdas representan aproximadamente el 10% de la población mundial, una proporción que se ha mantenido estable durante siglos. Ahora, una nueva investigación sugiere que quienes utilizan preferentemente la mano izquierda podrían tener un rasgo psicológico particular: mayor competitividad.

El estudio fue realizado por psicólogos de la Universidad de Chieti-Pescara, en Italia, y sus resultados fueron publicados en la revista científica Scientific Reports.

Zurdos más competitivos

La investigación analizó la relación entre lateralidad manual —la preferencia por usar una mano u otra— y ciertos rasgos de personalidad.

En el primer experimento participaron más de 1.100 personas, quienes respondieron cuestionarios diseñados para medir tanto su dominancia manual como diferentes aspectos de competitividad.

Los resultados mostraron que las personas con mayor lateralidad zurda tendían a presentar niveles más altos de competitividad orientada al desarrollo personal, así como menor tendencia a evitar situaciones competitivas por ansiedad.

Además, obtuvieron puntuaciones más altas en “hipercompetitividad”, un rasgo que describe un fuerte deseo de ganar incluso frente a otros competidores.

Según los investigadores, mientras la mayoría diestra suele favorecer comportamientos más cooperativos, los zurdos pueden tener ventajas en contextos competitivos, especialmente en situaciones de enfrentamiento directo.

Experimentos de destreza manual

En un segundo experimento, con 48 participantes (mitad diestros y mitad zurdos), los investigadores utilizaron una prueba conocida como “pegboard”, un test clásico de laboratorio que evalúa destreza motora fina, coordinación mano-ojo y velocidad de manipulación.

Los resultados mostraron que no existen diferencias significativas en habilidades motoras entre zurdos y diestros, lo que indica que la mayor competitividad observada no está relacionada con capacidades físicas.

Asimismo, el estudio tampoco encontró diferencias relevantes en los cinco grandes rasgos de personalidad —apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo— ni en niveles de depresión o ansiedad.

Diferencias entre hombres y mujeres

El análisis también consideró posibles diferencias por sexo.

En general, los hombres mostraron mayores niveles de hipercompetitividad, mientras que las mujeres tendieron a evitar más las situaciones competitivas impulsadas por ansiedad.

Sin embargo, los investigadores aclararon que el estudio no fue diseñado específicamente para comparar hombres y mujeres zurdos, por lo que se necesitan más investigaciones para comprender estas diferencias.

Una ventaja evolutiva

Los psicólogos plantean que esta mayor competitividad podría explicar por qué la proporción de zurdos se mantiene constante a lo largo del tiempo.

Según la teoría evolutiva, cuando la mayoría de la población es diestra, los zurdos pueden tener una ventaja en situaciones competitivas, ya que su forma de actuar resulta menos predecible.

Un ejemplo frecuente se observa en deportes de combate, como el boxeo, donde un oponente zurdo puede sorprender a rivales acostumbrados a enfrentar diestros.

Los investigadores explican que esta dinámica responde al concepto de Estrategia Evolutivamente Estable, una idea de la teoría evolutiva que sugiere que un equilibrio entre mayoría diestra y minoría zurda permite que ambas estrategias coexistan sin desaparecer.

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha que recuerda que esta característica humana —presente también en otras especies— sigue siendo objeto de estudio y aún guarda muchos misterios para la ciencia.

