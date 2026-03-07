Evalúan daños en 20 vehículos tras el accidente del Hércules en El Alto

A una semana del accidente del Hércules C-130H ocurrido en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) informó que 20 vehículos resultaron afectados de manera preliminar y actualmente se encuentran en proceso de evaluación técnica.

De acuerdo con el reporte institucional, personal especializado realiza inspecciones y verificaciones para determinar la magnitud de los daños en los motorizados y establecer los procedimientos de resarcimiento correspondientes.

Mientras avanzan estas evaluaciones, la institución también informó que 19 personas continúan hospitalizadas tras el accidente. En total, 32 personas resultaron heridas, de las cuales 13 ya recibieron el alta médica.

TAB también señaló que mantiene acompañamiento a las familias de las víctimas fallecidas, brindando apoyo logístico y económico que incluye el traslado de cuerpos, la cobertura de gastos fúnebres y orientación para acceder a procesos de indemnización.

