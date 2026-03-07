Entre lágrimas y flores: compañeros de promoción despiden a Eimy

En medio de escenas de profundo dolor, compañeros de promoción dieron el último adiós a Eimy, víctima de feminicidio en la ciudad de El Alto, durante su entierro realizado en la comunidad de Coniri.

Vestidos con sus uniformes de promoción, los estudiantes acompañaron la despedida de la joven, a quien recordaron como una buena compañera, alegre y con sueños por cumplir. La emotiva despedida fue registrada en videos difundidos en redes sociales, donde se observa a sus compañeros reunidos para rendirle homenaje.

Entre lágrimas y mensajes de despedida, los jóvenes expresaron su tristeza por la pérdida de su amiga y compañera, destacando los momentos compartidos en el colegio y la huella que dejó en su promoción.

La despedida estuvo marcada por un ambiente de consternación entre familiares, amigos y compañeros de estudio, quienes acompañaron el sepelio en la comunidad de Coniri, donde fueron enterrados sus restos.

El caso de Eimy ha generado conmoción en la ciudad de El Alto y en el país, en un contexto donde las cifras de feminicidio continúan en aumento. Según reportes recientes, Bolivia registra al menos 19 feminicidios en los primeros meses del año, siendo La Paz uno de los departamentos con mayor cantidad de casos.

Familiares y allegados reiteraron el pedido de justicia para Eimy, mientras sus compañeros de promoción aseguraron que la recordarán siempre como una amiga cercana y una buena compañera de clases.

