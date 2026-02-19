TEMAS DE HOY:
Casos de Feminicidios Bolivia Pastor peruano Caso Fondo Indígena

32ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Estaba listo para viajar a Los Yungas: Policía aprehende al presunto autor del feminicidio de Charazani

La policía una vez enterado del hecho con trabajos de investigación de inteligencia dio con el sindicado por este caso de feminicidio del municipio de Charazani

Juan Marcelo Gonzáles

19/02/2026 17:13

Foto: Referencial de Femincidio (Fiscalía)
La Paz

Escuchar esta nota

Tras darse a conocer el feminicidio en Charazani este martes 17 de febrero, la Policía activó los mecanismos investigativos y pudo detener al principal sospechoso del violento hecho. El sindicato se encontraba en la ciudad de La Paz.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Ricardo Terrazas, informó que el presunto autor se encontraba en un alojamiento solo a dos cuadras de la terminal de Minasa, listo para emprender un viaje hacia los Yungas.

“El día de hoy pudimos tener la información de este sujeto que habría sido el perpetrador del feminicidio en Charazani. Se encontraba por inmediaciones de la terminal de Minasa, a dos cuadras, en un alojamiento; estaba solo en una habitación con una mochila lista para poder viajar hacia los Yungas”, declaró la autoridad policial.

Familiares de la víctima impidieron que el cuerpo se traslade a la ciudad de La Paz para realizar las investigaciones respectivas; por ello, una delegación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó la necropsia en el lugar donde el fiscal determinó que sería un caso de feminicidio.

 

Al 19 de febrero en el país se han reportado 13 casos de feminicidio, donde el departamento de La Paz tiene 6 casos, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz tienen 2 y uno en el departamento del Beni.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD