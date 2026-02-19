Estaba listo para viajar a Los Yungas: Policía aprehende al presunto autor del feminicidio de Charazani

Tras darse a conocer el feminicidio en Charazani este martes 17 de febrero, la Policía activó los mecanismos investigativos y pudo detener al principal sospechoso del violento hecho. El sindicato se encontraba en la ciudad de La Paz.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Ricardo Terrazas, informó que el presunto autor se encontraba en un alojamiento solo a dos cuadras de la terminal de Minasa, listo para emprender un viaje hacia los Yungas.

“El día de hoy pudimos tener la información de este sujeto que habría sido el perpetrador del feminicidio en Charazani. Se encontraba por inmediaciones de la terminal de Minasa, a dos cuadras, en un alojamiento; estaba solo en una habitación con una mochila lista para poder viajar hacia los Yungas”, declaró la autoridad policial.

Familiares de la víctima impidieron que el cuerpo se traslade a la ciudad de La Paz para realizar las investigaciones respectivas; por ello, una delegación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó la necropsia en el lugar donde el fiscal determinó que sería un caso de feminicidio.

Al 19 de febrero en el país se han reportado 13 casos de feminicidio, donde el departamento de La Paz tiene 6 casos, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz tienen 2 y uno en el departamento del Beni.

