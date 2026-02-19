Buscan a sujetos que se llevaron Bs 700 y un celular tras atracar una tienda en Santa Cruz

La Policía Boliviana se encuentra tras la pista de dos sujetos que atracaron una tienda de anime en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra, de donde sustrajeron Bs 700 y un teléfono celular.

De acuerdo con el informe brindado por el coronel Jhonny Coca, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, los antisociales ingresaron al local portando un arma de fuego y lograron reducir a las personas que atendían el negocio.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del hecho, por lo que personal especializado se encuentra analizando las imágenes para identificar a los responsables.

“Sepa la población que la Policía se encuentra en estado de alerta y realizando patrullajes de manera intensiva en el sector donde se cometió el hecho para evitar que continúen estos delitos”, señaló la autoridad.

Asimismo, indicó que efectivos de la unidad de Crimen Organizado y del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), junto a personal de laboratorio, trabajan en el procesamiento y “congelamiento” de las imágenes, con el fin de establecer el perfil y las características físicas de los sospechosos.

Según los antecedentes preliminares, se presume que los autores serían de nacionalidad boliviana. La Policía espera que el análisis técnico de las grabaciones permita identificarlos y dar con su paradero en las próximas horas.

El coronel Coca confirmó que durante el atraco se sustrajeron 700 bolivianos y el celular de una de las trabajadoras del lugar. El caso continúa en investigación.

