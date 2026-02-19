Nemesia Achacollo deberá declarar en La Paz tras orden de aprehensión en su contra

La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, deberá declarar por el caso del Fondo Indígena en la ciudad de La Paz, tras la orden de aprehensión que emitió este jueves el Ministerio Público, debido a que no se presentó ante las instancias judiciales en la víspera, ni presentó un justificativo médico que haya sido valorado formalmente.

El fiscal del caso, Miguel Cardozo, precisó que la orden fue emitida bajo el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal y ya fue entregada a la comisión de investigadores para su ejecución.

“La señora debe presentarse en la ciudad de La Paz”, enfatizó la autoridad, al señalar que en caso de ser aprehendida será trasladada directamente a la sede de gobierno para comparecer ante la comisión de fiscales.

Solo después de su declaración, el Ministerio Público evaluará si corresponde solicitar una medida cautelar adicional, como la detención preventiva, u otra determinación procesal.

La Fiscalía reiteró que el objetivo de la orden es garantizar su presencia en La Paz, donde se desarrolla la investigación, y asegurar el cumplimiento del debido proceso.

La investigación contra la exautoridad es por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

Por el mismo caso, el expresidente Luis Arce y la exdiputada Lidia Patty se encuentran recluidos en centros penitenciarios.

