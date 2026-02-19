Tras dictarse detención preventiva, allanan casa de exgerente de YPFB en Santa Cruz

La Fiscalía y la Policía ejecutaron la mañana de este jueves un allanamiento en el domicilio de Gabriela Delgadillo, exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

El operativo, realizado en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, contó con la participación de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público. Según información preliminar, el procedimiento tiene como objetivo recolectar documentación vinculada a contratos que presuntamente habrían sido firmados de manera irregular.

Delgadillo enfrenta una investigación por los delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. Precisamente este último tipo penal motivó la orden de allanamiento, con el fin de recabar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

El miércoles, la exautoridad fue puesta ante un juez cautelar, quien determinó su detención preventiva por 90 días en el Centro de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Palmasola, mientras se desarrollan las investigaciones.

