¡Polémica! Chilavert a Mbappé: “Habla de valores y vive con una persona trans”

José Luis Chilavert, exarquero paraguayo, habló sobre el presunto caso de racismo contra el delantero del Real Madrid Vinícius Jr; sin embargo, envió un mensaje polémico a Kylian Mbappé, quien defendió públicamente a su compañero de equipo.

En diálogo con Radio Rivadavia de Argentina, el excapitán de la selección paraguaya expresó su respaldo al futbolista Gianluca Prestiani y cuestionó el comportamiento del brasileño.

“Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero que va e insulta a todos y le dice ‘cagón’”, afirmó al referirse al incidente.

La controversia creció cuando apuntó contra Mbappé, quien, según Chilavert, aseguró que Prestiani “debía ser expulsado” de la Champions League. El exarquero cuestionó al delantero francés por sus posturas públicas y lanzó comentarios sobre su vida privada:

“No es normal que un hombre viva con un travesti, para eso que viva con una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer”, concluyó.

De momento, la FIFA y el Tribunal Deportivo de Portugal investigan el supuesto caso de racismo de Prestiani contra Vinícius. Por su parte, el Real Madrid aseguró que acompañará a su jugador en todas las instancias posibles.

Mira la programación en Red Uno Play