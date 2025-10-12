¡Polémica! FIFA investiga a selección que no se presentó a un partido de Eliminatorias

Según la prensa internacional, la FIFA abrió un caso disciplinario contra la selección de Guinea Ecuatorial después de que el combinado nacional no se presentara al encuentro frente a Malaui, correspondiente a las eliminatorias mundialistas. El equipo debía disputar el partido el jueves en Lilongüe, pero no abordó el vuelo programado.

De acuerdo con un comunicado publicado en las redes oficiales del plantel, los jugadores decidieron no viajar argumentando riesgos para su salud, debido a que el vuelo estaba previsto durante la noche y llegarían apenas horas antes del compromiso.

Ante esta decisión, la Federación Ecuatoguineana de Fútbol suspendió al entrenador Juan Michá, acusando tanto al cuerpo técnico como a los futbolistas de “falta de respeto hacia su país”. En contraste, la federación de Malaui señaló que el encuentro fue cancelado por “complicaciones de viaje imprevistas”.

La FIFA podría sancionar a Guinea Ecuatorial con una derrota automática y una multa económica, como establece el reglamento para los equipos que incumplen con sus compromisos oficiales. El seleccionado africano debe cerrar la fase de grupos el lunes frente a Liberia.

