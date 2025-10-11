El mundo del deporte australiano está consternado tras conocerse el asesinato de Suman Mokhtarian, expeleador de la UFC y reconocido formador de jóvenes talentos en artes marciales mixtas. El hecho ocurrió el pasado miércoles en el suburbio de Riverstone, al oeste de Sydney, cuando unos individuos abrieron fuego desde un vehículo en movimiento, según informaron medios locales.

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato a Annaluke Street, pero Mokhtarian, que presentaba múltiples heridas de bala, perdió la vida en el lugar pese a los intentos de los paramédicos por reanimarlo.

Mokhtarian, de origen iraní y radicado en Australia, tuvo dos presentaciones en la UFC entre 2018 y 2019 antes de dedicarse por completo a la formación de nuevos peleadores en el gimnasio Australian Top Team, junto a su hermano Ashkan. Su legado como entrenador fue reconocido por varios de sus alumnos, entre ellos Jesse Swain, quien expresó su dolor en redes sociales:

“Suman creía en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Le debo todo lo que soy en el MMA”.

No era la primera vez que Mokhtarian se convertía en blanco de la violencia. En febrero de 2024, había sobrevivido a un intento de asesinato frente a su propio gimnasio, cuando un hombre disfrazado de repartidor le disparó antes de ser arrestado. Su muerte, ahora, deja un profundo vacío en la comunidad de artes marciales mixtas de Australia.

Mira la programación en Red Uno Play