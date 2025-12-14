La noche del sábado 13 de diciembre quedó marcada por una actuación que reordenó el panorama del peso pluma en la UFC. Kevin Vallejos fue protagonista de la velada en Las Vegas al imponerse por nocaut al experimentado Giga Chikadze en la pelea coestelar, un triunfo que lo catapultó por primera vez al top 15 de la división y lo colocó en el radar grande de la compañía.

El combate comenzó con el dominio a distancia del georgiano, quien apeló a sus habituales patadas para marcar el ritmo del primer asalto. Vallejos, lejos de retroceder, sostuvo la presión pese al castigo recibido en la pierna izquierda y logró cambiar el desarrollo al llevar la pelea al clinch, aprovechando un corte visible en su rival.

En el segundo round llegó el momento determinante. Tras un resbalón de Chikadze, el argentino aceleró con una combinación de golpes que culminó en un puño giratorio preciso. La secuencia se completó con codazos en la lona que obligaron al árbitro a detener el combate al minuto 1:29, decretando un nocaut que sorprendió al público y a la propia organización.

El impacto fue inmediato. Vallejos no solo cortó una racha significativa de su oponente, sino que extendió su invicto en la UFC a tres victorias y recibió el bono de 50.000 dólares por “Actuación de la Noche”. El reconocimiento fue anunciado tras el evento y celebrado por el propio peleador en redes sociales, acompañado por referentes argentinos de la empresa.

Más allá del resultado deportivo, el triunfo tuvo un fuerte componente humano. Tras el combate, Vallejos destacó el respeto por su rival y manifestó su intención de colaborar con causas benéficas vinculadas a la lucha contra el cáncer, una iniciativa impulsada por el entorno de Chikadze.

Con 24 años y un recorrido ascendente que lo llevó desde circuitos sudamericanos hasta la élite mundial, Vallejos atraviesa el mejor momento de su carrera. Su victoria en UFC Vegas 112 no solo confirmó su proyección, sino que lo posicionó como uno de los nombres emergentes más fuertes del peso pluma en la actualidad.

