¿Bolivia pasará el repechaje y logrará el boleto al Mundial? Esto proyecta la IA

Bolivia se prepara para disputar una etapa decisiva en su camino internacional. El próximo 26 de marzo de 2026, la Verde enfrentará a Surinam en el primer duelo del repechaje, un partido clave que marcará el rumbo de sus aspiraciones. El combinado nacional llegará con mayor rodaje producto de sus partidos amistosos, y con una claridad de jugadores afianzados en sus puestos.

Según la IA, el cruce ante Surinam aparece como un desafío complejo, aunque accesible si Bolivia logra imponer orden táctico y eficacia. El equipo rival cuenta con futbolistas de buen despliegue físico, por lo que el manejo del mediocampo y la concentración defensiva serán determinantes para inclinar la balanza.

LO QUE PRONOSTICA LA IA:

Ante Surinam

Con mayor rodaje internacional y futbolistas que compiten en una ligas exigentes, Bolivia tendría mejor ritmo, lectura táctica y personalidad para manejar el partido. Si a eso se suma una preparación previa con amistosos, el equipo podría corregir uno de sus principales déficits: la falta de coordinación colectiva.

Bolivia pasaría a ser ligeramente favorita.

Pronóstico ajustado:

Bolivia 2 – 0 Surinam

En caso de avanzar, Bolivia deberá medirse con Irak, una selección de mayor experiencia internacional y fortaleza colectiva. Ese encuentro exigiría la mejor versión del equipo boliviano, con especial atención en la solidez defensiva y la precisión en ataque, en un duelo que podría definirse por detalles.

Ante Irak

Aquí el refuerzo y la preparación no eliminan la dificultad, pero sí reducen la brecha. Bolivia podría competir de igual a igual durante varios pasajes, especialmente si logra controlar el mediocampo y evita partidos de ida y vuelta. La clave estaría en la concentración defensiva y la efectividad, algo que históricamente le ha costado.

Pronóstico posible:

Irak 1 – 1 Bolivia (definición muy cerrada, incluso con opción de alargue).

En penales Bolivia ganaría 5-4.

El repechaje representa una oportunidad para que Bolivia demuestre crecimiento, competitividad y carácter. Con refuerzos, trabajo previo y confianza, la Verde buscará transformar la ilusión en un paso histórico.

Mira la programación en Red Uno Play