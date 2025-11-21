TEMAS DE HOY:
Tráfico de droga magistrados 'autoprorrogados' Inseguridad

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Es un lindo reto que nos espera": Fernando Nava sobre el repechaje con Surinam

El futbolista se refirió al duelo que tendrá la selección boliviana contra Surinam por el repechaje, en marzo por el repechaje mundialista.

Martin Suarez Vargas

21/11/2025 12:54

Fernando Nava delantero de la selección boliviana de fútbol. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

A su regreso de Tokio, luego del amistoso contra Japón, Fernando Nava delantero de la selección, habló de la importancia de afrontar cada partido con responsabilidad y concentración y sobre todo hizo énfasis en el duelo contra Surinam, también se refirieron al tema, los futbolistas Carlos Antonio Melgar y Ervina Vaca.

Los jugadores de La Verde reconocieron que enfrentar a Surinam en la semifinal representa un reto significativo y un paso crucial hacia la clasificación al Mundial.

“Cada selección que llegó a esta instancia lo hizo por algo; debemos estar mentalizados y dar lo mejor de nosotros para sacar adelante estos partidos”, afirmó Melgar.

Asimismo, destacaron que la preparación y la reflexión tras los partidos amistosos en Asia serán fundamentales para encarar el repechaje con confianza y disciplina. Según mencionaron, el equipo está enfocado en aprovechar cada entrenamiento y experiencia para mejorar su rendimiento colectivo.

Fernando Nava, uno de los destacados en la gira por Asia, señaló que el grupo se encuentra motivado y consciente del valor de representar a Bolivia en un momento tan importante.

“Es un lindo reto que nos espera, y debemos afrontarlo de la mejor manera, con la responsabilidad que corresponde”, agregó.

Los jugadores dejaron claro que el objetivo es llegar en óptimas condiciones al duelo frente a Surinam, y que la mentalidad del equipo está puesta en avanzar a la siguiente ronda y mantener viva la ilusión de clasificar al Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD