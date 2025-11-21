“Es un lindo reto que nos espera": Fernando Nava sobre el repechaje con Surinam

El futbolista se refirió al duelo que tendrá la selección boliviana contra Surinam por el repechaje, en marzo por el repechaje mundialista.
21/11/2025 12:54
A su regreso de Tokio, luego del amistoso contra Japón, Fernando Nava delantero de la selección, habló de la importancia de afrontar cada partido con responsabilidad y concentración y sobre todo hizo énfasis en el duelo contra Surinam, también se refirieron al tema, los futbolistas Carlos Antonio Melgar y Ervina Vaca.
Los jugadores de La Verde reconocieron que enfrentar a Surinam en la semifinal representa un reto significativo y un paso crucial hacia la clasificación al Mundial.
“Cada selección que llegó a esta instancia lo hizo por algo; debemos estar mentalizados y dar lo mejor de nosotros para sacar adelante estos partidos”, afirmó Melgar.
Asimismo, destacaron que la preparación y la reflexión tras los partidos amistosos en Asia serán fundamentales para encarar el repechaje con confianza y disciplina. Según mencionaron, el equipo está enfocado en aprovechar cada entrenamiento y experiencia para mejorar su rendimiento colectivo.
Fernando Nava, uno de los destacados en la gira por Asia, señaló que el grupo se encuentra motivado y consciente del valor de representar a Bolivia en un momento tan importante.
“Es un lindo reto que nos espera, y debemos afrontarlo de la mejor manera, con la responsabilidad que corresponde”, agregó.
Los jugadores dejaron claro que el objetivo es llegar en óptimas condiciones al duelo frente a Surinam, y que la mentalidad del equipo está puesta en avanzar a la siguiente ronda y mantener viva la ilusión de clasificar al Mundial.
