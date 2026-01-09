Lo que todo madridista quiere saber: ¿Mbappé llegará al duelo contra el Barcelona? Alonso responde

La presencia de Kylian Mbappé en la final de la Supercopa de España era la gran incógnita para los hinchas del Real Madrid. El delantero francés tuvo que abandonar las prácticas previas al duelo ante Atlético de Madrid, lo que encendió las alarmas en el entorno merengue.

Tras la clasificación del Real Madrid a la final luego de vencer al Atlético, el director técnico Xabi Alonso fue consultado en conferencia de prensa sobre el estado físico de Mbappé y su posible participación ante el Barcelona este domingo en Yeda.

“Mbappé viaja mañana”, respondió el estratega español, refiriéndose a hoy viernes, despejando cualquier duda. Alonso confirmó que el atacante se incorporará al plantel y estará disponible para disputar la final frente al conjunto azulgrana.

Cabe recordar que el futbolista arrastraba un esguince en la rodilla izquierda desde hace varias semanas, lesión que le obligó a realizar tratamiento y descanso, motivo por el cual no estuvo disponible en el tramo inicial de la Supercopa y no viajó con el grupo a Arabia Saudita en un primer momento. Ahora, ya recuperado, el francés apunta a ser protagonista en el clásico que definirá el primer título del año.

