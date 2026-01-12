Polémica en la Supercopa: Mbappé impidió el pasillo al Barça en la premiación, todo quedó grabado

La final de la Supercopa de España 2026 dejó al Barcelona como campeón tras vencer al Real Madrid 3-2 en un partido que se mantuvo abierto hasta el último minuto. Sin embargo, la polémica no terminó en el campo, sino en la ceremonia de premiación.

Kylian Mbappé fue el protagonista de un gesto que indignó a los seguidores azulgranas: tras recibir la medalla de subcampeón, pidió a sus compañeros que no devolvieran el pasillo al Barça, una tradición que reconoce al equipo vencedor. Como resultado, los jugadores del Real Madrid se dirigieron directamente a los vestuarios, evitando el esperado gesto de respeto.

Por su parte Joan Laporta, presidente del Barcelona, expresó irónicamente sobre la situación:

“Me sorprende que no nos hayan hecho el pasillo. Hay que ser generoso y respetuoso también cuando se pierde, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos”. El mandatario culé destacó que, pese a la derrota, el Barça siempre ha mantenido el respeto hacia los rivales, incluyendo la entrega de medallas al Real Madrid.

El incidente generó debate en redes sociales y medios deportivos, con Mbappé como figura central de la polémica, cuestionando la deportividad del conjunto merengue tras la derrota en la Supercopa.

