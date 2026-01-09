El Mundialito Tahuichi Copa Finesse levanta el telón este domingo en Santa Cruz

Santa Cruz se prepara para vivir una nueva edición del Mundialito Tahuichi Copa Finesse, uno de los torneos formativos más importantes del continente, que dará inicio este domingo 11 de enero con un colorido desfile inaugural programado para las 09:00 en el estadio de Real Santa Cruz.

El evento contará con la participación de más de 600 equipos, incluidos clubes del exterior, que formarán parte del acto de apertura, en el que los jóvenes futbolistas serán los protagonistas de una verdadera fiesta deportiva.

Ciro Medrano, gerente deportivo de la Academia Tahuichi, destacó la magnitud del certamen y la emoción que genera su arranque. Señaló que es un motivo de orgullo recibir a delegaciones de distintos países y resaltó que el desfile es parte esencial del espectáculo, donde todos los equipos, nacionales e internacionales, tendrán su espacio. Además, invitó a la población de Santa Cruz, Bolivia y el continente a seguir de cerca el torneo.

Por su parte, Raúl Bustos, dirigente de Real Santa Cruz, expresó su satisfacción por albergar el inicio del Mundialito en el estadio del club. Indicó que la institución trabaja para que el escenario deportivo esté en óptimas condiciones y extendió la invitación a los hinchas para que acompañen el evento y hagan sentir a las delegaciones visitantes como en casa.

Con expectativa y entusiasmo, el Mundialito Tahuichi se alista para una nueva edición que promete talento, emoción y una vitrina internacional para las futuras promesas del fútbol sudamericano.

