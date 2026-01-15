¡Hoy! Tahuichi va por el pase a la final del Mundialito Copa Finesse 2026

La Academia Tahuichi afronta este jueves un desafío clave en su aspiración de levantar el título del Mundialito Paz y Unidad 2026 Copa Finesse. El conjunto boliviano se medirá ante Cantolao de Perú en la ronda semifinal, en un encuentro programado para las 20:00 en la cancha de la Mutual de Exjugadores de Santa Cruz.

El representante nacional llega a esta instancia con una campaña destacada, manteniéndose invicto y consolidándose como uno de los equipos más sólidos del certamen. En la fase de grupos, Tahuichi fue líder absoluto de la Serie A tras sumar el puntaje perfecto, mostrando regularidad y eficacia en cada una de sus presentaciones.

Cantolao, en tanto, aseguró su lugar entre los cuatro mejores tras finalizar en la segunda posición de la Serie B, condición que lo perfila como un rival exigente en la antesala de la final.

La jornada de semifinales se abrirá a las 18:00 con el duelo entre Santaní de Paraguay, primero de la Serie B, y Betín Tacna de Perú, que accedió como segundo de la Serie A. Ambos encuentros se disputarán en el mismo escenario deportivo.

La organización del torneo confirmó que, en caso de igualdad durante el reglamentarios, los partidos se definirán directamente desde el punto penal, sin tiempo suplementario. El jueves quedarán definidos los finalistas del certamen internacional.

