“Es un grupo muy bueno": Tahuichi cerró prácticas y está listo para su debut

La Academia Tahuichi concluyó su preparación de cara al Mundialito Paz y Unidad Copa Finesse tras realizar su última práctica en el estadio de Real Santa Cruz, recinto que albergará varios partidos del certamen formativo.

El director técnico del equipo, Roger Silva, destacó el trabajo previo y el apoyo recibido para llegar en buenas condiciones al inicio del torneo.

“Ya estamos ultimando los detalles para el debut, gracias a la dirigencia que nos cedió la cancha para que los chicos puedan conocer el campo de juego”, señaló. Además, resaltó las virtudes del plantel:

“Es un grupo muy bueno, con mucha técnica, son chicos que van a dar mucho que hablar en el mediano plazo”, afirmó, invitando a la afición a acompañar al equipo.

Por su parte, el capitán Egüez expresó la motivación del plantel en la antesala del campeonato.

“Nos estamos preparando firmemente como equipo, ya queremos que llegue el día. Estamos emocionados y queremos hacerlo bien”, sostuvo. El jugador añadió que disputar el torneo con el acompañamiento de sus seres cercanos representa un impulso extra: “Estar dentro de la cancha con la familia, compañeros y amigos es una motivación más”.

Con el trabajo cumplido y el entusiasmo intacto, la Academia Tahuichi se alista para debutar en el Mundialito con el objetivo de ser protagonista y mostrar el talento de sus jóvenes futbolistas.

Mira la programación en Red Uno Play