Avanza la modernización del estadio Tahuichi: nuevas pantallas ya están en proceso de instalación

El estadio Ramón Tahuichi Aguilera recibió el jueves las nuevas pantallas de iluminación instaladas por Conmebol, algunas de las cuales ya comenzaron a ser colocadas. Se prevé que la calibración de todo el sistema esté finalizada para la primera semana de marzo, justo a tiempo para que Blooming dispute el 4 de marzo la fase uno de la Copa Sudamericana frente a San Antonio Bulo Bulo.

José Luis Gómez, secretario de gestión institucional de la Gobernación, informó que se realizará un cronograma de reapertura para el primer partido programado el 25 de este mes, y que se mantendrán evaluaciones constantes con la Federación, que es la instancia que determina la aprobación final.

“Estamos trabajando para que el estadio esté en condiciones óptimas, primero para el partido del 25 y luego para la reapertura del torneo profesional”, explicó Gómez.

En cuanto a las obras estructurales, Gómez señaló que el Tahuichi se encuentra entre un 70 y 75% de avance, mientras que la parte restante corresponde a detalles de obra fina y estética.

“La obra de competición, que es la parte civil necesaria para el funcionamiento total del estadio, todavía requiere un 25 a 28% de trabajo, pero se está acelerando su ejecución”, indicó.

Con la instalación de estas nuevas pantallas y el avance en la obra civil, el estadio Tahuichi se prepara para ofrecer mejores condiciones a los jugadores y espectadores en los próximos partidos.

