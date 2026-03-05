Inicia el despacho masivo de combustible con aditivos desde la refinería de Palmasola

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Asosur confirmaron el despacho de cisternas con gasolina preparada con aditivos desde la refinería de Palmasola hacia todos los surtidores de Santa Cruz. Se espera que el suministro se estabilice por completo en el transcurso de los próximos días, una vez superados los inconvenientes logísticos detectados recientemente.

El retraso en la distribución fue atribuido a problemas internos que ralentizaron el avance de las operaciones en la planta. Al respecto, uno de los choferes de cisterna en la zona señaló: “Parece que había algún problema con las bombas, ya le echaron el aditivo. Está lenta la distribución”.

Pese a la lentitud inicial reportada por los transportistas, las autoridades garantizan que el combustible cumple con todos los estándares para el parque automotor.

Mira la programación en Red Uno Play