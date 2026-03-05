El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra cerró sesión este jueves tras debatir la situación jurídica del alcalde Jhonny Fernández, quien cumple detención preventiva en el penal de Palmasola. El presidente del órgano deliberante, Juan Carlos Medrano, anunció que la próxima semana se convocará a una nueva sesión con un único punto en agenda: la elección de un alcalde interino.

“La juez no tiene la competencia de decirle al Consejo Municipal si podemos o no podemos elegir alcalde interino”, afirmó Medrano, al referirse a un oficio firmado por la autoridad judicial que, según explicó, concede al alcalde la posibilidad de firmar recursos pendientes enviados por el municipio.

El titular del Concejo sostuvo que la resolución judicial señala que Fernández podría obstaculizar la investigación en curso, lo que a su criterio le impide ejercer plenamente el cargo.

“No podemos pensar que el alcalde va a gobernar desde la cárcel. A duras penas gobernó desde la Quinta Municipal. Imagínense lo que va a hacer desde el penal de Palmasola. Eso es imposible”, declaró.

Medrano indicó que, por respeto al oficio judicial presentado durante la jornada, se determinó cerrar la sesión y retomar el tratamiento del interinato la próxima semana. “Este Concejo Municipal va a votar y va a ser con votos que se va a elegir”, enfatizó.

Asimismo, informó que él, junto a los concejales Vaca y Terraza, declinaron cualquier intención de asumir la Alcaldía de manera temporal. Explicó que la Ley 482 establece que el alcalde interino debe pertenecer al mismo partido político del titular en este caso, la UCS salvo que no existan los votos necesarios o que los propios concejales rechacen la designación, lo que habilitaría al Concejo a elegir a otro edil.

Medrano cuestionó la postura de los concejales de la UCS y del MAS, a quienes acusó de oponerse a la elección de un interino. “Ellos quieren que siga ejerciendo Jhonny Fernández desde la cárcel. Pero Santa Cruz no puede estar en estas condiciones”, afirmó, al mencionar hospitales colapsados, deudas superiores a 100 millones de bolivianos con empresas constructoras y unidades educativas sin mantenimiento.

Según el presidente del órgano deliberante, la designación sería por 60 días, hasta la conclusión de la gestión. “Ya cuando el alcalde salga libre seguramente va a ejercer si sale antes, pero como Concejo Municipal nos vamos a pronunciar la próxima semana y Santa Cruz va a saber quiénes votan a favor de cambiar de alcalde y quiénes prefieren mantenerlo en el cargo”, concluyó.

