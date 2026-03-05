“El Alto es un poder emergente”, afirma Rodrigo Paz en su aniversario

En el marco del 41 aniversario de la ciudad de El Alto, el presidente Rodrigo Paz destacó este jueves el espíritu solidario, la vocación productiva y el papel de la urbe como un “poder emergente” del país, pese a los momentos difíciles registrados en los últimos días.

“No se puede ocultar la grandeza de El Alto. El Alto es un poder emergente y siempre tiene que mantener su ajayu, su ajayu de desarrollo, de justicia”, expresó el mandatario.

La declaración fue emitida luego de participar en una misa en honor a las víctimas del siniestro de avión ocurrido el pasado viernes, hecho que generó conmoción en la población.

Durante su intervención, el presidente agradeció el respaldo y el cariño de la población, y reiteró su compromiso de trabajar por el desarrollo de la ciudad y del país.

“Alteños, su presidente con todo el cariño les felicita, les agradece por su corazón abierto ante mi persona, ante mi familia, pero sobre todo les agradece por el compromiso que tienen para construir una mejor patria”, manifestó.

El mandatario también informó que no podrá asistir a la sesión de honor por el aniversario de El Alto, debido a que realizará un viaje a Estados Unidos.

Según explicó, el objetivo del desplazamiento es abrir nuevos mercados para la producción nacional, especialmente para los sectores productivos de El Alto.

En ese contexto, remarcó que la prioridad de su gestión es generar empleo y fortalecer la economía desde la producción.

“Lo que siempre hizo El Alto: producir, crecer, trabajar. Eso es lo que sabemos hacer y eso es lo que vamos a hacer”, sostuvo.

