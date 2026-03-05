Dos hombres en moto disparan contra un colombiano en Cala Cala y lo dejan herido

Una balacera registrada en la zona norte de la ciudad de Cochabamba dejó a un ciudadano colombiano de 63 años herido, luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararan por la espalda en la zona de Cala Cala.

El hecho ocurrió en la calle Man Césped. Según información preliminar, los dos atacantes llegaron en motocicleta; uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego contra la víctima, mientras su cómplice permanecía a bordo esperando para huir tras el ataque.

El hombre herido fue auxiliado y trasladado a una clínica privada, donde recibió atención médica. De acuerdo con el reporte inicial, ingresó consciente y su estado de salud es estable.

Imágenes de una cámara de vigilancia captaron parte del ataque. En los registros se observa que uno de los agresores, que llevaba casco de motociclista, se acerca por detrás de la víctima y realiza varios disparos antes de escapar junto a su acompañante.

Tras conocerse el hecho, la Policía activó el Plan Z y desplegó operativos de búsqueda en distintos sectores de la ciudad para dar con los responsables.

De manera preliminar se maneja la hipótesis de que los agresores serían dos presuntos sicarios, también de nacionalidad colombiana, quienes huyeron tras perpetrar el ataque. La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los autores y esclarecer las circunstancias de la balacera.

