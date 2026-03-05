Bolivia y la FAO acuerdan plan para impulsar producción y exportaciones

En un encuentro de alto nivel, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, sostuvo una reunión bilateral con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, con el objetivo de fortalecer la planificación del sector agroproductivo.

Durante la sesión, el ministro presentó los lineamientos del “Plan Bolivia Productiva y Resiliente 2026-2030”, destacando la importancia de una participación estatal activa en el diseño de políticas de desarrollo agrícola.

Como resultado del encuentro, la FAO propuso elaborar un Plan Estratégico para los próximos 10 a 15 años, que servirá como eje técnico para la transformación agroindustrial y el fortalecimiento del sector rural boliviano.

Inversiones en nuevas cadenas productivas

En el marco del programa “Mano de la Mano” (Hand in Hand), Bolivia manifestó su interés en captar inversiones estratégicas para fortalecer la producción de cacao, asaí y camélidos.

Asimismo, se identificaron otras cadenas de valor con alto potencial de exportación, entre ellas:

Castaña

Almendra

Papas nativas

Miel de alta calidad

Estas iniciativas buscan diversificar la producción y mejorar la presencia de productos bolivianos en mercados internacionales.

Impulso a frutos amazónicos

Durante la reunión también se solicitó reactivar la declaratoria del “Año Internacional de los Frutos Nativos Amazónicos”, una iniciativa orientada a posicionar el origen y el valor nutricional de estos productos en mercados internacionales.

Acceso a financiamiento climático

En materia de resiliencia climática, ambas autoridades acordaron trabajar en el diseño de notas conceptuales para acceder a recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

También se analizaron proyectos de pago por resultados en sistemas agroalimentarios, que podrían canalizarse a través del Fondo Verde para el Clima.

Al cierre del encuentro, el Ministerio de Desarrollo Productivo agradeció el respaldo técnico de la FAO y ratificó el compromiso del Gobierno con una cooperación internacional orientada a fortalecer la producción, combatir el hambre y mejorar las condiciones de las familias productoras.

