Internacional

Casa Blanca confirma presencia de Bolivia en cumbre regional en Miami

La reunión, denominada “Escudo de las Américas”, reunirá a varios mandatarios del continente para debatir temas de seguridad, narcotráfico, migración e influencia geopolítica en la región.

Silvia Sanchez

05/03/2026 9:46

Casa Blanca confirma presencia de Bolivia en cumbre regional en Miami. Imagen captura.
EE.UU.

La Casa Blanca confirmó la participación de Bolivia y otros países latinoamericanos en la cumbre de mandatarios convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se realizará este fin de semana en Miami.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el encuentro, denominado “Escudo de las Américas”, tiene como objetivo “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”.

Entre los asistentes figuran varios líderes del continente, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el de República Dominicana, Luis Abinader; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de El Salvador, Nayib Bukele; el de Honduras, Nasry Asfura; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Leavitt destacó que Trump sostendrá reuniones con los líderes para abordar la formación de una coalición regional destinada a combatir las bandas criminales y los carteles del narcotráfico, además de analizar la problemática de la migración ilegal en el continente, según reportes de medios internacionales.

Asimismo, la cumbre buscará reforzar la cooperación regional en materia de seguridad y analizar el creciente papel de potencias externas en América Latina, en particular la influencia de China, en el contexto de la competencia geopolítica en la región.

