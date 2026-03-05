Exdiputada Lidia Patty presta declaración ampliatoria por caso de desfalco en el Fondo Indígena

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, acudió la mañana de este jueves a instalaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar declaración ampliatoria dentro del proceso que se le sigue por el caso de presunto desfalco del Fondo Indígena.

“Estoy viniendo en nombre de Dios, ya tengo defensa”, manifestó ante los medios de comunicación, mientras era conducida al interior de la institución.

Patty es investigada por su presunta vinculación con el millonario desfalco al desaparecido Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), entidad que transfirió recursos económicos a sus cuentas personales y sobre los cuales, según la investigación, no habría presentado descargos documentados.

Durante su ingreso a instalaciones de la Fiscalía, la exdiputada reiteró su inocencia y denunció motivaciones políticas detrás del proceso judicial.

“Soy inocente, persecución política me están haciendo”, afirmó mientras era custodiada por efectivos policiales.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Patty ya se había presentado anteriormente ante la Fiscalía sin la presencia de su abogado. En esta ocasión, acudió junto a su jurista defensor, quien la asiste en el proceso mientras cumple detención preventiva en el penal de Obrajes.

En este caso también es investigado el expresidente de Bolivia, Luis Arce, recluido en el Penal de San Pedro de La Paz, y la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, que tiene un mandamiento de aprehensión.

