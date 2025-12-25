Eduardo León cuestiona pedido de libertad de Arce: “Busca salir y fugar del país”

El expresidente Luis Arce solicitó nuevamente su libertad, argumentando un delicado estado de salud y la presunta existencia de una enfermedad terminal.

La petición fue presentada mediante una acción de libertad, con el objetivo de revertir las resoluciones judiciales que ordenaron su detención preventiva.

El abogado Eduardo León, parte de la acusación, cuestionó la falta de respaldo médico actualizado en la solicitud presentada esta semana.

“El extraviado de Luis Arce señala que estaría en un estado de salud muy delicado; sin embargo, no demuestra aquello porque no presenta documentación actualizada”, afirmó.

Según el jurista, la estrategia apunta a dilatar el proceso judicial. “Se ha dado a la tarea de ser un escritor de cartas, pretendiendo de esta manera generar una obstaculización en el proceso”, sostuvo, al explicar, que la acción de libertad intenta “anular las dos resoluciones que han determinado su detención preventiva”.

León también advirtió sobre un posible riesgo procesal. “Busca de esta manera recuperar su libertad y fugar del país”, señaló, remarcando que la justicia debe evaluar la petición con base en pruebas objetivas y actuales.

Paralelamente, la defensa de Luis Arce plantea que el caso sea tratado como un juicio de responsabilidades, dado que los hechos ocurrieron durante su gestión como autoridad.

El proceso está vinculado al caso Fondo Indígena, en el que se investiga un presunto daño económico superior a 4.000 millones de bolivianos.

