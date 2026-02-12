Denuncian robo durante requisa en San Pedro y aprehenden a un sargento

El inspector general de la Policía, Gunther Agudo, informó que un sargento policial fue aprehendido tras ser acusado de sustraer dinero a un privado de libertad durante una requisa realizada en la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz.

El hecho ocurrió este jueves, en el marco de los operativos que ejecutan los comandos departamentales con el inicio de la época de Carnaval, periodo en el que se intensifican las requisas en centros penitenciarios. Durante el operativo, un interno denunció que un servidor público policial le habría robado mil bolivianos.

Agudo indicó que tras conocerse la denuncia, se convocó a personal de Inspectoría del Comando General y del Comando Departamental de la Policía. Luego de la exposición del efectivo policial, se constató que el sargento se encontraba en posesión del dinero denunciado, por lo que se procedió a su aprehensión inmediata.

Sostuvo que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y, de forma paralela, se inició un proceso administrativo disciplinario.

La autoridad policial precisó que la investigación fue abierta inicialmente por el delito de robo.

Según la versión del denunciante, el interno tenía cuatro mil bolivianos y, durante la requisa, el uniformado habría sustraído mil.

Agudo señaló que, por instrucción del comandante general de la Policía, no se permitirá ningún acto de corrupción ni abuso de autoridad, y que cualquier servidor policial que incurra en hechos irregulares será investigado y sancionado conforme a la normativa vigente.

El efectivo, que pertenece a una unidad de la UTOP, permanece aprehendido mientras continúan las investigaciones en la vía penal y administrativa.

