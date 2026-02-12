Lavadoras y refrigeradores adulterados: cinco aprehendidos en operativo en Villa Dolores, La Paz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto secuestró este jueves 12 electrodomésticos presuntamente falsificados y aprehendió a cinco personas durante un operativo realizado en la zona de Villa Dolores, tras la denuncia de una empresa importadora de productos de línea blanca.

El director de la Felcc El Alto, coronel Roberto Cuenca, informó que la intervención se ejecutó luego de identificar dos puntos de comercialización donde se ofertaban los artículos.

“Son 12 unidades con las que contamos ahora, que están en proceso de investigación, y cinco personas aprehendidas por estar comercializando productos que no son originales y han sido falsificados en sus marcas y sellos”, precisó.

Según el jefe policial, los productos incautados —entre ellos lavadoras y refrigeradores— presentaban marcas y sellos adulterados.

“La Felcc de El Alto ha realizado un operativo a raíz de una denuncia de una empresa importadora de productos de línea blanca y hemos podido establecer dos puntos de comercialización en la zona de Villa Dolores.

De acuerdo con la autoridad, los electrodomésticos fueron sometidos a un proceso de reacondicionamiento estético para aparentar originalidad, lo que dificulta su identificación a simple vista.

“Ha habido un trabajo de reacondicionamiento y de estética. Son pegatinas que se han colocado y también placas que incluso tienen bajos relieves”, detalló Cuenca.

Sin embargo, en algunos casos las irregularidades pueden detectarse con una revisión minuciosa, ya que las etiquetas y logotipos pueden desprenderse con facilidad o no presentan el acabado característico de fábrica.

El coronel advirtió que esta práctica resulta alarmante, ya que los compradores pagan precios de productos originales por artículos de menor calidad.

“La gente que está acudiendo a estos puntos realmente está siendo engañada, porque está pagando un precio por un producto de menor calidad”, sostuvo.

Las cinco personas aprehendidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público y serán investigadas inicialmente por el presunto delito de falsificación de marcas.

La Felcc anunció que continuará con operativos de control en otros sectores de El Alto y no descartó intervenciones similares en la ciudad de La Paz, donde también existirían puntos de venta de productos adulterados.

Mira la programación en Red Uno Play