El Alto: Policía secuestra electrodomésticos falsificados

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen identificó dos tiendas en la zona de Villa Dolores de El Alto que vendían productos de la línea blanca donde realizaban la falsificación de la marca; sobreponían pegatinas sobre las marcas originales con el fin de engañar a los compradores, así lo informó el director regional de la Felcc, Ramiro Cueva.

El operativo de verificación se realizó en esta jornada en la zona de Villa Dolores de la ciudad de El Alto.

“Es un tema muy preocupante porque la ciudadanía acude a estos puntos de venta y hace la adquisición del producto de algún tipo de marca reconocida, pero en este caso estarían siendo engañados”, sostuvo Cueva.

Un representante de una marca internacional en Bolivia recibió varias denuncias de los distribuidores regionales y se presentó la denuncia que derivó en la investigación y en el secuestro de estos electrodomésticos: refrigeradores, minicoolers, entre otros.

El objetivo de esta falsificación, según el reporte, era vender estos productos por un precio superior a la marca que correspondía. Al momento se continúa con la cuantificación de los daños y se espera que las personas engañadas por estas compras puedan brindar mayor información sobre estas tiendas.

