Se viene el apagón analógico: Conozca cuándo y a qué horas dejará de funcionar la señal

La ATT coordina una jornada de cuatro horas para evaluar la transición tecnológica en el eje central del país.

Ximena Rodriguez

11/02/2026 20:47

El apagón analógico se realizará este 28 de febrero durante 4 horas.

Bolivia se prepara para un hito tecnológico este sábado 28 de febrero con la ejecución del segundo simulacro oficial del apagón analógico. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) confirmó que la interrupción temporal afectará a las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y sus zonas periurbanas.

El ejercicio técnico se llevará a cabo estrictamente entre las 10:00 y las 14:00 horas para medir la capacidad de respuesta de los usuarios.

"Buscamos que la ciudadanía verifique su equipamiento antes de la fecha límite para evitar la pérdida definitiva de la señal", señalaron voceros de la ATT mediante sus canales oficiales.

La transición a la Televisión Digital Abierta garantiza una calidad de imagen superior de forma totalmente gratuita para toda la población. Las autoridades recordaron que los decodificadores actuales son compatibles con cualquier televisor antiguo, facilitando así una migración inclusiva y económica.

Es fundamental que los hogares en ciudades como Viacha, Warnes, Vinto y El Torno realicen las pruebas de sintonía durante este periodo de cuatro horas. No espere hasta el cese definitivo de transmisiones en mayo; la actualización tecnológica es el único camino para mantener el acceso a la información y el entretenimiento.

Fuente: ATT.

