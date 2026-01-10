Apagón analógico en Bolivia: Cómo prepararte para la transición y no perder tus canales favoritos

A partir de mayo de 2026, Bolivia dará un paso histórico en la televisión: el apagón analógico. Las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz serán las primeras en dejar atrás la señal tradicional para dar paso a la Televisión Digital Terrestre (TDT), que ofrecerá una experiencia más moderna y de alta calidad sin costo adicional.

¿Qué es el apagón analógico?

El apagón analógico consiste en reemplazar la señal de televisión analógica por la digital. Esto permitirá disfrutar de canales gratuitos con mejor imagen, sonido más claro y sin las típicas interferencias como la “nieve” en pantalla o los cortes de señal.

Beneficios de la TV digital

Mejor calidad: Alta definición de imagen y sonido más nítido.

Sin costo adicional: Los canales abiertos seguirán siendo gratuitos.

Señal estable: Menos interrupciones y distorsiones.

¿Qué equipo necesitas?

Televisores antiguos: Requerirán un decodificador TDT para captar la señal digital.

Smart TV o TV digital: Solo será necesario conectar una antena compatible.

Por qué Bolivia implementa el apagón analógico

La transición busca modernizar la televisión nacional, liberar espectro radioeléctrico y alinearse con estándares internacionales de telecomunicaciones.

Simulacros para prepararse

En las últimas semanas, usuarios de televisores antiguos notaron imágenes distorsionadas durante simulacros previos al apagón. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) realizará un segundo simulacro el 28 de febrero de 2026, entre las 10:00 y 14:00 horas, para que la población se adapte sin inconvenientes.

¿Cuándo será el apagón analógico?

Fecha: mayo de 2026

Ciudades piloto: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

Recomendaciones para no perder señal

Si tu televisor es antiguo, adquiere un decodificador TDT compatible.

Si ya cuentas con una TV digital, solo conecta una antena y podrás seguir disfrutando de tus canales.

Red Uno en señal digital

La Paz: canal 11.1

Cochabamba: canal 9.1

Santa Cruz: canal 13.1

Con la llegada de la TV digital, Bolivia se adentra en una nueva era televisiva, donde la calidad y la modernidad estarán al alcance de todos, manteniendo la gratuidad de los canales abiertos y ofreciendo una experiencia más estable y nítida para los espectadores.

