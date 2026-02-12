Yussef Akly denuncia tergiversación y engaño a la población en acusaciones contra YPFB

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, realizó la verificación de la calidad de combustible en una estación de servicios de la zona sur de La Paz. En la oportunidad, se refirió a las denuncias sobre el sobreprecio en la compra de carburantes y declaró que se pretende engañar a la población con la tergiversación de información sobre la compra de combustibles.

Desde YPFB mencionan que no se han firmado contratos del programa anual que corresponden a la actual gestión.

Según declaraciones de Akly, la intención de esta tergiversación y parcialización de información es intentar imponer en la población que ha existido dificultades con ciertos contratos para la compra de combustibles. Lo complejo de este manejo de información es que se realizan comparaciones de precios con una empresa investigada como lo es Botrading.

“Nos quieren engañar, nos están queriendo meter en una situación en la cual quieren llevar que en este gobierno ha habido problemas con ciertos contratos y, como bien hemos aclarado en la prensa, los contratos del programa anual 2026 no se han firmado”, sostuvo Akly.

Precios

Según el representante de YPFB, esta presentación de cotizaciones es intencional, donde se presenta información incompleta y selectiva para intentar dañar la imagen de la empresa.

Transparencia

El presidente Akly menciona que, con la política de Estado de transparencia, ha anunciado que la siguiente semana se publicará todos los procesos de apertura de propuestas de manera pública y abierta a través de internet para que toda la población conozca el trabajo que realiza esta empresa.

“Aquí no estamos escondiendo nada, no hay gato encerrado; si hay mano negra que sigue pasando información, confundiendo, pasando mala información, se está investigando todo”, aseguró la autoridad.

Mira la programación en Red Uno Play